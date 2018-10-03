Порошенко предложил продлить особый статус Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Документ зарегистрирован на сайте парламента.

Особый статус Донбасса предлагается продлить до 31 декабря 2019 года.

В пояснительной записке сообщается, что такие меры обусловлены необходимостью обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе будет зависеть от позиции зарубежных партнеров по этой теме.

Рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий.