Парламент Ирака избрал нового президента страны

Парламент Ирака на заседании со второй попытки избрал президента страны, им стал Бархам Салех, передает РИА «Новости».

Депутатам парламента пришлось проголосовать дважды, так как с первой попытки ни один из главных претендентов на пот главы государства не набрал необходимого количества голосов.

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При этом заседание парламента Ирака, на котором депутаты должны были проголосовать по кандидатуре президента страны, ранее несколько раз переносилось из-за отсутствия необходимого кворума.

В заседании приняли участие 265 депутатов.