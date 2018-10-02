В Армении отзывают министров из правительства

Верховный орган армянской партии «Дашнакцутюн» сообщил, что отзывает своих министров из правительства страны в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией и «создавшимися разделительными линиями», передают «Новости-Армения».

Отмечается, что в действующем правительстве Армении партии «Дашнакцутюн» принадлежат два портфеля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к протестующим, собравшимся у парламента Армении после того, как депутат приняли закон, позволяющий заблокировать роспуск законодательного органа.