CBS: ФБР боится нового «политического шторма» из-за дела Кавано

В Федеральном бюро расследований (ФБР) опасаются, что расследование сексуальных домогательств в отношении кандидата на пост судьи в Верховный суд США Бретта Кавано обернется новым «политическим штормом», передает корреспондент американского телеканала CBS News Джефф Пегью.

Президент США Дональд Трамп призвал расширить расследование дела против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано о домогательствах. В частности, Трамп разрешил допрашивать по делу о домогательствах всех, кого следствие сочтет необходимым.

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Как отмечает CBS News, ФБР намерено уложиться в недельный срок, даже после расширения расследования о возможном харассменте Кавано. Однако ведомство работает в настоящее время под большим давлением, отмечается в материале.

Так, в ФБР уже опасаются, что это дело вызовет новую волну «политического шторма». При этом ведомство не комментирует процесс в отношении Кавано, так как оно представляет собой «политическое минное поле» — подобно тому, как это было с «российским делом» в США, отметил корреспондент.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил против «охоты на ведьм» в деле Кавано.