В МВД сообщили о состоянии полицейских, раненных при нападении на общежитие в Уфе

МВД: двум полицейским, пострадавшим при нападении в Уфе, ничто не угрожает

При нападении на общежитие в Уфе пострадали двое полицейских, уточнила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что сейчас жизни сотрудников патрульно-постовой службы ничто не угрожает.

7 февраля в Уфе молодой человек с ножом напал на людей в корпусе для иностранцев общежития Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина. При задержании 15-летний подросток оказал сопротивление и ранил двух полицейских, а также причинил себе телесное повреждение. Его доставили в больницу.

Telegram-канал Baza сообщил, что ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Его и трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое находятся в тяжелом состоянии. СК Башкирии возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что нападавших на общежитие в Уфе могло быть двое.