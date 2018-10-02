Ушаков раскрыл подробности встречи Путина и Курца

Президент России Владимир Путин на переговорах в Петербурге 3 октября проинформирует канцлера Австрии Себастьяна Курца об участии России в сирийском урегулировании, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Учитывая председательство Австрии в Европейском союзе во втором полугодии 2018 года, естественно, будут затронуты вопросы, которые касаются отношений по линии Россия-Евросоюз. Мы готовы обсуждать ситуацию по урегулированию внутриукраинского кризиса, другим вопросам. Очевидно, наш президент проинформирует канцлера по нашему участию в сирийском урегулировании», — сказал Ушаков.

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Кроме того, сообщается, что стороны обсудят международные и региональные проблемы.

Ранее сообщалось, что Курц посетит Россию с рабочим визитом.