Трамп оскорбил журналистку ABC News во время брифинга у Белого дома

Президент США Дональд Трамп оскорбил журналистку во время пресс-конференции по итогам нового торгового соглашения с Канадой и Мексикой в Розовом саду у Белого дома, пишет газета The Washington Post.

Журналистка телеканала ABC News Сесилия Вега попыталась задать вопрос американскому лидеру Дональду Трампу во время встречи с журналистами в Розовом саду. После того, как Трамп дал корреспонденту слово, он улыбаясь сказал: «Она в шоке, что я выбрал ее. Она в шоке».

На это журналистка ответила, что она не в состоянии шока, однако после Трамп ответил следующее: «Все нормально. Я знаю, что вы не думаете. Вы никогда этого не делаете». После этого американский лидер позволил продолжить корреспонденту ABC News и задать свой вопрос.

Как отмечает The Washington Post, в таком поведении шокируют две вещи. Во-первых, Трамп атаковал журналистку абсолютно безосновательно, пишет газета. Сесилия Вега еще не успела задать вопрос, который бы мог разозлить президента США. Во-вторых, атака Трампа носила гендерный характер, добавляет WP.

Когда Трамп хочет атаковать женщин, от которых он чувствует исходящую угрозу, он при этом зачастую использует стереотипы о внешности и интеллекте (или его отсутствии), отмечает издание.

Так, в прошлом году Трамп сказал телеведущей MSNBC Мике Бжезински, что она сделала «подтяжку лица», напоминает WP. Помимо этого, ранее он назвал репортера телеканала NBC News Кэти Тюр «маленькой Кэти», а обозревателя The New York Times Морин Дауд «сумасшедшей», добавляет газета.

