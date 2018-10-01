В ЕК посоветовали главе МИД Британии после сравнения ЕС и СССР почитать историю

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас порекомендовал главе британского МИДа Джереми Ханту читать учебник по истории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне Хант сравнил Евросоюз (ЕС) с «подобной Советскому Союзу» тюрьмой и заявил, что попытка наказать Британию за выход из ЕС приведет к кризису союза.

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««Мы все выиграем и, в частности, министры иностранных дел, если будем время от времени открывать учебник истории», — сказал Схинас.

Ранее Хант подчеркнул, что в настоящий момент руководство ЕС пытается найти способ «удержать клуб вместе», наказывая тех его членов, которые решают уйти.