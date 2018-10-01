Эрдоган проверил отношения Турции и Германии на болезненность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в своем твиттере заявление по итогам своего официального визита в Германию 27-29 сентября, в котором заявил о завершении болезненного периода в отношениях двух стран.

«Уверен, что мой государственный визит в Германию будет способствовать укреплению традиционной дружбы между двумя странами. Болезненный период в наших отношениях оставлен позади», — написал Эрдоган.

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По его словам, позиции руководства двух стран совпадают в вопросе урегулирования сирийского конфликта. В частности, подчеркнул президент, Турция приветствует чувствительное отношение Германии к гуманитарному аспекту сирийской проблемы.

Ранее сообщалось, что Германия решила резко в разы сократить экспорт вооружений в Турцию.