Саудовский кронпринц отправился в первое зарубежное турне

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд впервые с момента вступления в должность кронпринца отправился с официальным визитом в другую страну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на королевскую канцелярию.

В канцелярии рассказали, что принц отправился в соседний Кувейт.

Реклама

«Опираясь на указания короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и желание укрепить братские связи с Кувейтом наследный принц отправился в Кувейт для проведения переговоров о сотрудничестве между дружественными странами и проблемах, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении канцелярии.

Арабские СМИ также рассказали, что на переговорах стороны сделают акцент на обсуждении мер по стабилизации нефтяного рынка, а также проведут переговоры о конфликте с Катаром.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонный разговор.