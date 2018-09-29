Мадуро оценил возможную встречу с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что возможная встреча с американским лидером Дональдом Трампом может изменить многое. Об этом сообщает Globovision.

По его словам, «многие вещи изменятся», если он встретится с Трампом.

Он также добавил, что у него достаточно «смелости» для того, чтобы установить диалог с США.

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Мадуро выразил надежду на то, что возможная встреча с Трампом будет «позитивной».

Ранее Трамп заявил, что Венесуэла является «беспорядком», который следует «убрать».

Он также добавил, что рассчитывает встретиться с Мадуро.