Haaretz: Россия «обуздала» Израиль после крушения Ил-20

Журналист издания Haaretz Гидеон Леви в авторской колонке выразил мнение, что Россия смогла «обуздать» Израиль с помощью поставок ЗРК С-300 в Сирию. Текст был опубликован в газете Haaretz.

Журналист полагает, что в последние годы Израиль «вышел из-под контроля» и бомбил другие страны, а Россия напомнила ему, что его влияние небезгранично и что США не смогут вечно его покрывать.

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«Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял», — пишет Леви.

По его утверждению, Израилю подобные ограничения необходимы «как воздух», поскольку в последнее время его страна «вышла из-под контроля» и беспрепятственно бомбила Сирию. Россия, считает журналист, передала сообщение Израилю на том «языке, который он понимает», отправив С-300 в Сирию.

Ранее сообщалось, что Трамп обещал принять решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию.