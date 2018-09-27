В Совфеде отреагировали на заявление главы МИД Австралии о MH17

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал заявление главы МИД Австралии Маризы Пейн о ходе расследования крушения малайзийского Boeing на Украине. Об этом сообщает RT.

По словам сенатора, международная следственная группа, занимавшаяся выяснением обстоятельств крушения, руководствовалась «русофобским подходом».

Реклама

«Все расследование было политизировано с самых первых шагов. Не принимается во внимание то, что Россия дала варианты, модели, как был сбит самолет. Россия предоставила модель полета ракеты «Бук», объективные данные перехватов, где доказывается причастность ВСУ. Это также отвергается», — отметил Морозов.

Ранее в Госдуме отреагировали на заявления Пейн о крушении MH17.