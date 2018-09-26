Трамп рассказал об ожидании новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет новой встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на американские телеканалы.

При этом отмечается, что на данный момент встреча не назначена.

«Я жду новой встречи с ним (Путиным), но она пока не назначена», — заявил Трамп.

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Также американский лидер рассказал о желании встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа в Париже. Также стало известно, что лидеры России и США могут встретиться трижды до конца текущего года.