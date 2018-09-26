CBS News рассказал, почему смеялись над Трампом в Генассамблее ООН

Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США Дональд Трамп вызвал непреднамеренный смех в зале, рассказывает американский телеканал CBS News.

«Менее чем за два года моя администрация достигла скорее большего, чем любая другая администрация в истории нашей страны», — сказал Трамп.

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Именно на этой фразе присутствующие в зале ООН дипломаты засмеялись. Медленный гул смеха разнесся по всему залу. В ответ американский лидер сказал, что «не ожидал такой реакции, но это нормально».

Он продолжил свою речь, несмотря на то, что небольшой смех еще оставался, отмечает телеканал. После этого Трамп раскритиковал Германию за то, что Берлин полагается на российскую энергетику.

«Германия станет полностью зависимой от российской энергетики, если немедленно не изменит курс. Здесь в западном полушарии мы привержены сохранению нашей независимости от посягательств экспансионистских иностранных держав», — сказал Трамп.

Как отмечает CBS News, дипломаты из Германии сразу засмеялись. Американский лидер в своем обращении к ФРГ имел в виду проект газопровода «Северный поток-2», поясняет телеканал. Тем не менее, природный газ составляет около 25% от энергопотребления Германии, поэтому говорить о том, что страна станет «полностью зависимой» от России — большая натяжка, заключает CBS News.