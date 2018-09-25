Генсек НАТО рассказал о встрече с Лавровым

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «на полях» Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам генсека, переговоры были полезными, однако Столтенберг отметил разногласия с российской стороной по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и ситуации на Украине.

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«Это была полезная встреча. Я думаю, важно иметь прямой диалог между НАТО и Россией. У нас есть серьезные разногласия по таким вопросам как Украина, Солсбери. Но я думаю, это придает еще большую важность нашим встречам и дискуссиям», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что планирует встретиться с Лавровым в ООН.