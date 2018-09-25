Трамп: военные могут быстро свергнуть режим в Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

«Это режим, который, честно говоря, очень быстро может быть свергнут военными, если военные решат это сделать. И вы видели, как военные разбежались, как только услышали, что над их головой взорвалась бомба. Военные убежали в укрытие. В этом нет ничего хорошего», — сказал Трамп «на полях» заседания Генассамблеи ООН.

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После этого он спросил у служившего в морской пехоте США генерал-лейтенанта в отставке Джона Келли о том, убежали бы морские пехотинцы США, услышав взрыв бомбы.

«Они не знают, что такое убегать», — ответил Келли.

Трамп также отметил, что режим Мадуро опасен для народа Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал к борьбе с социализмом.