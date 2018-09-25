Парламент Швеции объявил вотум недоверия премьер-министру

Парламент Швеции не поддержал кандидатуру действующего премьер-министра Стефана Левена для формирования правительства по итогам парламентских выборов, сообщает Aftonbledet.

Против его кандидатуры проголосовали 204 депутата из 349.

По итогам прошедших выборов ни одна из партий не набрала по большинства голосов. Сразу после выборов лидер шведской оппозиции призвал правительство уйти в отставку.

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Левен останется в должности до завершения переговоров о кандидатуре нового премьера.

Ранее сообщалось, что выборы в Швеции завели страну в «политический тупик».