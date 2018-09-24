Москва выразила протест послу Норвегии

Посол Норвегии в России Руне Ресаланд был вызван в российский МИД, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием россиянина в Осло. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Послу «был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина М.А.Бочкарева по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности».

Реклама

В МИДе отметили, что Бочкарёв является сотрудником аппарата Совета Федерации, он находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в международном семинаре.

От Ресаланда потребовали разъяснений и незамедлительного снятия с российского гражданина обвинений и его освобождение. В МИДе также пообещали «не оставить без последствий» такие шаги.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали по подозрению в шпионаже в аэропорту Осло, где он находился после семинара в парламенте страны.