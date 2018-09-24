Лукашенко: с Украины в Белоруссию «идет беда»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо укрепить границу с Украиной. Об этом сообщает «БелТА».

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет беды для Белоруссии», — сказал Лукашенко.

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По его словам, из Украины в Белоруссию «переправляется оружие».

Он также подчеркнул, что Минску необходимо закрыть границу для «бандитов» с Украины.

Ранее Лукашенко рассказал, что для белорусов значит словосочетание «братские народы».