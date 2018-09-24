Венгрия пригрозила ответить зеркально в случае высылки с Украины своего консула

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто предупредил, что на действия Киева Будапешт ответит зеркально. Об этом сообщает Origo.

По словам Сийярто, на Украине произошло усиление антивенгерских настроений из-за предстоящих выборов.

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«Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа с венгерской стороны», — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что есть надежда, что такого развития событий получился избежать.

Ранее правительство Венгрии пригрозило замедлить интеграцию Украины в Евросоюз на фоне «паспортного скандала». Венгерский министр назвал недружелюбным актом использование информации о выдаче венгерского гражданства в политических целях. Сийярто также назвал нормальной практикой наличие двойного гражданства в ЕС и усомнился, что Украина действительно серьезно настроена на вступление в Евросоюз и НАТО.