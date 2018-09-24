Сипягин отреагировал на победу во втором туре выборов

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин заявил, что был уверен в своей победе во втором туре на выборах главы Владимирской области, передает РИА «Новости».

Сипягин жителей области, которые поддержали его в обоих турах.

«Хороший, уверенный результат — победы меня как губернатора Владимирской области», — заявил Сипягин.

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По его словам, уже шло формирование команды и он определял первоначальные задачи, которые предстоит решить после инаугурации. Сипягин также ответил на вопрос, не боится ли он вероятности отмены результатов. Он заявил, что «это народный выбор, а против народного выбора, как говорят, не попрешь».

Ранее сообщалось, что Сипягин набрал 57,03% голосов во втором туре выборов.