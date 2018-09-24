Навального задержали сразу после выхода из спецприемника

Алексей Навальный был задержан, когда выходил из спецприемника. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам соратников Навального, он провел 30 суток, находясь под административным арестом, а на выходе из спецприемника его снова задержали.

Уточняется, что задержание связано с административным делом, имеющем отношение к митингам 9 сентября. Навальному вменяют нарушение правил поведения массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве Тверской суд принял решение о помещении под арест Алексея Навального по делу о повторной организации несогласованного мероприятия.