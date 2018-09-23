Президент Македонии решил бойкотировать референдум о переименовании страны

Македонский президент Георге Иванов заявил, что не будет принимать участие в референдуме по поводу переименования страны. Об этом сообщает a1on.

Уточняется, что референдум, связанный с возможностью изменения названия государства на «Республику Северная Македония», пройдет 30 сентября.

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«Что касается меня, я уже проголосовал 27 лет назад — 8 сентября 1991 года (на референдуме о независимости страны). Не отступаю от моего решения», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что по этой причине не будет участвовать в намеченном на конец сентября голосовании.

Ранее экс-президент США Джордж Буш-младший обратился к жителям Македонии и призвал их голосовать за соглашение с Грецией, в результате которого страна будет переименована.