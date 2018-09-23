Переизбрания Порошенко захотели только 5% украинцев

Переизбрать президентом Украины Петра Порошенко готовы лишь 5% украинцев. Соответствующий опрос провел украинский телеканал NewsOne.

Зрителей спросили, хотели бы они, чтобы Порошенко вновь был избран главой государства. Всего в опросе поучаствовали более 35 тыс. человек.

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Выяснилось, что утвердительно ответили только 5% проголосовавших, тогда как 95% зрителей выступили против переизбрания действующего президента.

Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года. Согласно опросам социологов, лидирующим кандидатом остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. При этом отмечалось, что ее президентский рейтинг продолжает расти.