Глава МИД Британии посоветовал ЕС «сменить тон» на переговорах по Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал лидеров стран Евросоюза «сменить тон» на переговорах с Великобританией по выходу из состава ЕС, передает радио «Би-би-си 4».

Таким образом он прокомментировал фотографию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и председателя ЕС Дональда Туска, которую Туск опубликовал в своем инстаграме. На фотографии Тереза Мэй выбирает одно из пирожных у специальной стойки. Фотографию сам Туск сопроводил подписью: «Может, кусочек торта? Извините, без вишенок».

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«Если мы собираемся работать всерьез по направлению к достижению решения, то нам надо избегать взвинчивания ситуации и ее ухудшения, обращаясь к публике через социальные медиа», — сказал Хант.

Он также призвал «не путать британскую вежливость со слабостью».

Ранее сообщалось, что Мэй заявила о тупике в переговорах по Brexit.