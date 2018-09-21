ABC: спецпрокурор США часами допрашивал экс-адвоката Трампа о связях с Россией

Команда специального прокурора США Роберта Мюллера за последний месяц несколько раз допросила бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна по «российскому делу», при этом допросы длились часами, рассказал источник американскому телеканалу ABC News.

Как отметил источник, допрос был сосредоточен главным образом на подробностях связей президента США Дональда Трампа с российскими властями, включая финансовые и деловые отношения. Мюллер ведет в США собственное расследование предполагаемого сговора предвыборного штаба Трампа с Россией. Следователи расследуют версию, согласно которой российские власти пытались повлиять на исход выборов президента в 2016 году, а также помочь Трампу одержать победу на выборах.

Реклама

За 16 месяцев, в течение которых Мюллер ведет расследование, президент США Дональд Трамп неоднократно называл «российское дело» охотой на ведьм, настаивая на том, что никакого сговора с Россией у него не было.

Телеканал отмечает, что учитывая прежнюю близость бывшего личного адвоката к Трампу и его семье, источники предполагают, что сотрудничество Майкла Коэна со следствием в настоящее время является одной из самых серьезных угроз для президента США.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году.