Рябков после ужесточения санкций призвал США «не играть с огнем»

Замглавы МИД России после ужесточения антироссийских санкций США призвал Вашингтон «не играть с огнем». Комментарий опубликован на официальном сайте МИД России.

Дипломат порекомендовал «операторам санкционной машины» Соединенных Штатов ознакомиться с российской историей, чтобы «перестать попусту суетиться».

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«Неплохо бы им также вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность, которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях. Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным», — добавил Рябков.

Ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал имена россиян, внесенных в санкционный «черный список.

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