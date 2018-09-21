Вице-президент США поддержал курс Македонии на вступление в НАТО

Американский вице-президент Майк Пенс заявил во время встречи с македонским премьером Зораном Заевым, что хотел бы видеть Македонию среди стран-членов НАТО. Об этом сообщается в заявлении, распространенном Белым домом.

Отмечается, что Пенс поздравил Заева с намеченным на 30 сентября «историческим» референдумом, на котором граждане страны решат, стоит ли стране менять свое название из-за конфликта с Грецией по этому вопросу. В случае, если решение македонцев будет положительным, то страна сможет вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС).

Реклама

«Вице-президент выразил поддержку стране в ее продвижении к членству в НАТО и ЕС», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее греческие СМИ писали, что Буш-младший вмешался в референдум по переименованию Македонии.