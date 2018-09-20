Для Поклонской нашли новую комиссию в Госдуме

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил создать комиссию по соблюдению депутатами своих обязанностей, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, комиссию может возглавить депутат от «Единой России» Наталья Поклонская.

Власов отметил, что Поклонская отработала «огромное количество времени, возглавляя также достаточно важную комиссию».

Ранее в Госдуме объединили полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами. Президиум фракции «Единая Россия» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы новой комиссии. Сама Поклонская выразила надежду, что новая комиссия продолжит работу по ее запросам в ФСБ и Генпрокуратуру о проверке ряда депутатов Госдумы.