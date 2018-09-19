Палестина поддержала позицию России по Крыму

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что руководство страны поддерживает Россию по поводу статуса Крымского полуострова. Об этом он сказал «Известиям».

По словам посла, палестинская сторона понимает, что произошло в Крыму, и поддерживает право народов на самоопределение.

Реклама

Нофаль уточнил, что официальное признание статуса полуострова может произойти после обсуждения актуальных вопросов на двусторонней основе.

Ранее обозреватель издания National Interest Дуг Бэндоу заявил, что Крым никогда не станет украинским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.