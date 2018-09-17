В Кремле рассказали о дальнейших контактах Путина по Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжит контактировать со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По слова Пескова, главы государств продолжат обсуждение «острой» ситуации в сирийском Идлибе. При этом в подходах президентов есть различия.

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Песков уточнил, что в настоящее время не планируются дальнейшие контакты Путина с иранским коллегой Хасаном Роухани, хотя ситуация требует диалога.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в понедельник, 17 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и другие мировые проблемы.