Российское посольство в Швейцарии назвало политическим заказом сообщения о «шпионах»

В посольстве России в Швейцарии заявили, что сообщения о «российских шпионах» на территории страны безосновательны и являются политическим заказом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Швейцарское издание Tages-Anzeiger — Sonntags Zeitung ранее опубликовало статью, в которой утверждается, что каждый четвертый российский дипломат в стране является сотрудником спецслужб. В посольстве подчеркнули, что никаких обвинений по этому поводу швейцарская сторона не выдвигала, а сообщения СМИ являются безосновательными и не имеют доказательств.

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«Нелепой выглядит попытка авторов внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам. Неизбежно встает вопрос: кому это выгодно? Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве», — отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что высланных из Нидерландов «российских шпионов» подозревают в хакерских атаках на WADA.