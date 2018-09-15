Клинцевич ответил на слова Порошенко о «победе над Россией»

Член российского Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина «переиграла» Россию, заключив соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сенатор написал в своем фейсбуке.

Клинцевич заявил, что Россия с Украиной не играет, отметив, что игру в преддверии выборов президента на Украине ведет сам Порошенко, «причем краплеными картами».

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«Россия не играет с Украиной ни в какие игры. Просто Петр Порошенко решил в очередной раз повесить лапшу на уши собственному народу, манипулируя цифрами», — сказал Клинцевич.

Комментируя «победу над Россией», сенатор обратил внимание на то, что более 5 миллионов украинцев, по его данным, работают на российской территории, несмотря на ассоциацию Украины и ЕС.

Ранее Порошенко рассказал о «победе над Россией».