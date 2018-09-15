CNN: кандидата в Верховный суд США обвинили в домогательствах
Кандидата на включение в состав Верховного суда Бретта Кавано обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, обвинившая Кавано женщина решила не раскрывать свою личность.
Как отмечается, женщина заявила, что Кавано приставал к ней на вечеринке в доме в штате Мэриленд.
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При этом речь идет о инциденте, который произошел в начале 1980-х годов.
Женщина также утверждает, что после этого ей пришлось обратится за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп предложил рассмотреть кандидатуру Бретта Кавано на свободное место в Верховном суде США.