Порошенко нашел новый повод «помахать ручкой Москве»

Украинский президент Петр Порошенко нашел новый повод «помахать ручкой» российской стороне в связи с закреплением в конституции страны курса на вступление в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Порошенко также вспомнил песню «До свиданья, Москва» и, подразумевая Россию, процитировал строки про «ласкового мишу», которому пора возвращаться в «сказочный лес».

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«Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только сигнал обществу о твердости намерений, это еще намерение лишний раз помахать ручкой Москве», — заявил Порошенко.

Он добавил, что также это является сигналом для стран Запада, которые много раз говорили, что их двери открыты для украинской стороны.

Ранее Порошенко заявил, что не собирается спрашивать разрешения у своего российского коллеги Владимира Путина на европейскую и евроатлантическую интеграцию.