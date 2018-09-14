Кличко объяснил, что мешает ему пойти в президенты

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что не баллотируется в президенты Украины, поскольку не хочет «скакать на другие должности». Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, переходить на другой пост в его случае будет нечестно.

«Я должен довести [Киев] до того уровня, что мы будем гордиться Киевом, а потом, когда я смогу все это реализовать, я не исключаю того, что я выйду и скажу — как в Киеве, я готов сделать в каждом городе и селе, такие же стандарты жизни», — объяснил Кличко.

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На вопрос о том, готов ли он баллотироваться на выборах 2019 года, Кличко ответил, что «взял обязательства перед киевлянами» и не намерен бросать все на полпути.

Ранее социологи подсчитали рейтинги кандидатов в президенты Украины.