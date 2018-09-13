Во Франции рассчитывают на визит Путина
В Париже надеются, что президент России Владимир Путин примет приглашение посетить Францию в ноябре, передает РИА «Новости» заявление посла Сильви Бреманн.
«Мы очень сильно надеемся, и президент Макрон надеется, что он будет в Париже», — сказала Бреманн на ВЭФ во Владивостоке.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность поездки Владимира Путина во Францию на годовщину Первой мировой войны.
По словам Пескова, в настоящее время предложение о таком визите прорабатывается и будет согласовано по дипломатическим каналам.
Путин получил приглашение посетит Францию в ноябре.