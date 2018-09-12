МИД Кубы отреагировал на обвинения в причастности России к «акустическим атакам»

Глава департамента США кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио прокомментировал публикацию телеканала NBC News о якобы причастности России к «акустическим атакам» на дипломатов из США на Кубе и в Китае, об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.

По мнению де Коссио, обвинения в отношении России не имеют доказательств и оснований.

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«Статья NBC представляет собой опасную игру. Она намекает на сговор третьих стран на Кубе без доказательств или оснований, цитируя неназванные источники и создавая интриги», — написал де Коссио.

Политик подчеркнул, что Куба не атакует сама и не позволяет третьим странам атаковать дипломатов из какой бы то ни было страны на своей территории.

Ранее в американском Госдепе также призвали скептически относиться к публикациям о вине России в акустических атаках на Кубе.