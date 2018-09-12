ABC: сын Трампа не верит в свой арест и завершение «российского дела»

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что не боится попасть в тюрьму из-за расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента в 2016 году. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC News.

Личность сына американского президента фигурирует в «российском деле» в эпизоде встречи в июне 2016 года в Trump Tower c российским юристом Натальей Весельницкой, зятем Трампа Джаредом Кушнером и экс-главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, на которой предположительно целью встречи было получение компромата на бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

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«Я не боюсь, потому что я знаю, что я делал, и я не беспокоюсь об этом», — заявил Трамп-младший.

Ранее Трамп-младший отрицал, что отцу было известно о его встрече в Trump Tower.

В эфире ABC News Дональд Трамп-младший также предположил, что в «российском деле» Мюллера «никогда не будет завершающего конца». По его словам, демократы будут использовать «российское дело» для того, чтобы выиграть выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года, а также президентскую гонку 2020 года.

Москва не раз отрицала вмешательство в президентскую гонку 2016 года на территории США, а также сговор властей с избирательным штабом Дональда Трампа.