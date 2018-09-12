Постпред России при ОЗХО: инцидент в Солсбери должен был повлиять на выборы президента

По словам постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия Александра Шульгина, организаторы отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери пытались оказать влияние на выборы президента России в марте, передает Ruptly.

«Явно был расчет на то, чтобы оказать воздействие на президентские выборы в России весной этого года», — сказал Шульгин.

Реклама

Он также назвал «насквозь лживым» заявление властей Великобритании о том, что покушение на Скрипалей было выгодно российской стороне,так как якобы укладывается в политику по уничтожению предателей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери были найдены.