Лавров примет участие в заседании СБ ООН под председательством Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдет под председательством президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Реклама

По его словам, Лавров примет участие в заседании СБ ООН, которое пройдет в 26 сентября.

Как отмечается, темой заседания станет ситуации вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп лично возглавит одно из заседаний СБ ООН в конце сентября.

Как отмечалось, в сентябре в СБ председательствуют Соединенные Штаты.