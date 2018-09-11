ABC: Бутина пыталась организовать ТВ-шоу в США про любовь Путина к природе

Гражданка России Мария Бутина, заключенная под стражу в США, сама рассказывала о своих связях с высокопоставленными чиновниками из Кремля и пыталась организовать телевизионное шоу на американском телеканале о президенте России Владимире Путине, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на электронную переписку в период с августа 2015 года по ноябрь 2016 года.

Речь идет о программе на Outdoor Channel. Со ссылкой на слова Бутиной, полученные из переписки, в материале говорится, что программа должна была быть посвящена теме любви Путина к природе.

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ABC News сообщает, что Бутина пыталась организовать встречу между высокопоставленными сотрудниками Национальной стрелковой организации США (NRA) с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, а также сотрудничать с Outdoor Channel для запуска телевизионного шоу, который бы освещал «любовь [Путина] к окружающему миру».

Так, в одной из частей переписки, двое членов Национальной стрелковой организации обсуждают предстоящую поездку в Россию. Помимо этого, в электронной переписке между Бутиной и старшим исполнительным директором американского телеканала Outdoor Channel гражданка России утверждала, что ее «контакты непосредственно в администрации президента» России встретили идею возможной программы о Путине и ее потенциального политического влияния «с восторгом и радостью».

«Я также только что организовала поездку делегации российского кабинета министров в США для наблюдения за президентскими выборами осенью. Это имеет значение для вашего проекта потому, что они уже продвигали эту идею президенту Путину о том, чтобы сделать такое шоу в качестве примера тех отношений, которые Россия могла бы иметь с Америкой...и президентом Трампом», — написала Бутина в июне 2016 года.

Телеканал ABC отмечает, что нет информации, действительно ли была направлена официальная делегация в США, связанная с Кремлем.