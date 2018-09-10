Абэ назвал подписание мирного договора с Россией «исторической задачей»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся во Владивостоке, назвал подписание мирного договора с Россией «исторической задачей», передает РИА «Новости».

Абэ в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает обсудить вопросы мирного договора, а также развитие экономического сотрудничества.

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«Также я хотел бы поговорить с тобой тщательно о нашей исторической задаче, то есть проблеме заключения мирного договора», — заявил Абэ.

Визит премьера Японии в Россию приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заявила России протест из-за прокладки оптической линии связи на Курильские острова.