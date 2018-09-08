В Канаде заявили о «ключевой роли» украинцев в канадской демократии

Министр науки и спорта Канады Кристи Данкан во время дня канадско-украинского наследия заявила, что украинцы «много сделали» во всех аспектах жизни канадского общества. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам министра, Канада «неизменно» поддерживает народ Украины, а также территориальную целостность страны. Данкан отметила, что иммигранты с Украины «много сделали» для общества и оказывают большое влияние на экономическую и политическую жизнь страны. Также она напомнила, что Канада является одним из крупнейших «доноров международной помощи» Украины.

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«Украинцы сыграли ключевую роль в канадской демократии и мы благодарны за это», — заключила Данкан.

Ранее сообщалось, что глава МИД Канады отменила визит на Украину.