Захарова назвала главных бенефициаров провокации с «Новичком»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главных «бенефициаров» провокации с отравлением «Новичком» в Солсбери и Эймсбери. Об этом она сказала в ходе брифинга.

По словам Захаровой, непосредственные возможности для проведения этой провокации, а также «колоссальные» наработки в этой сфере есть у Соединенных Штатов и Великобритании. Она назвала эти страны «главными бенефициарами» инцидентов с отравлением.

Ранее Захарова заявила, что слова британского премьера Терезы Мэй по поводу инцидентов с отравлением «Новичком» имеют недопустимую тональность.