Захарова поделилась «ощущением» о заказчиках убийства Захарченко

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что у нее есть «ощущение и понимание» о заказчиках покушения на бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

По ее словам, есть «ощущение и понимание», что за покушением на Захарченко могут стоять «политические силы в Киеве». Захарова отметила, что они начали «вакханалию радости» после гибели экс-главы ДНР. Также она сослалась на «многочисленные заявления» украинских политиков, которые якобы могут служить подтверждением ее правоты.

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При этом официальный представитель подчеркнула, что установить заказчиков и исполнителей покушения на Захарченко должно следствие.

«Что там произошло, кто организовал этот террористический акт, должны выяснить следователи», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин назначен исполняющим обязанности главы ДНР.