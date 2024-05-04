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В Ставропольском крае возбудили дело об истязаниях пациентов в ребцентре

В Пятигорске завели дело об истязаниях пациентов в реабилитационном центре

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Максим Блинов/РИА Новости

Следователи завели уголовное дело после появившейся в интернете информации о насилии в отношении пациентов реабилитационного центра «Здоровый Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание)», — указывается в публикации.

Кроме того, сотрудники ведомства проводят проверку по факту гибели мужчины, проходившем лечение от наркотической зависимости в данном учреждении. Согласно предварительной информации, он скончался в результате сердечной недостаточности, точную причину летального исхода установят позднее.

Следователем СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.

До этого супруга певца Николая Носкова сообщила о плановой реабилитации артиста.

Ранее россиянин ворвался в реабилитационный центр и разгромил несколько кабинетов.

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