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Ученые разгадали ребус из ассирийского храма возрастом более 2700 лет

BASR: во фресках из древнего храма в Ираке было зашифровано имя царя Саргона II

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New York Public Library

Ирландские историки из Тринити-колледжа в Дублине расшифровали значение фресок эпохи Ассирийского царства, найденных в 2700-летнем храме в городе Хорсабад в Ираке. Смысл этого ребуса озадачивал ученых более 100 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Bulletin of the American Schools of Oriental Research (BASR).

В древности на месте Хорсабада располагался город Дур-Шаррукин, которым правил царь Ассирии Саргон II в 721–704 годах до нашей эры.

В конце XIX века французские археологи обнаружили в храме Дур-Шаррукина последовательность из пяти символов, изображавших льва, орла, быка, смоковницу и плуг. Ученые предположили, что фрески имеют какое-то отношение к Саргону II, но их точное значение оставалось предметом дискуссий.

По словам доктора Мартина Уортингтона из Тринити-колледжа, авторы фресок действительно зашифровали в своей работе имя Саргона — ассирийские слова, обозначающие льва, орла, быка, смоковницу и плуг содержат в правильной последовательности звуки имени правителя.

Однако смысл произведения оказался еще глубже. Доктор Уортингтон отметил, что каждый из символов также обозначает созвездие. Так, лев представляет созвездие Льва, орел — Орла, бык — Тельца, плуг — созвездие Плуга, больше известное сегодня как Большая Медведица.

Символ смоковницы несколько сложнее. Исследователь полагает, что дерево обозначала ныне исчезнувшее созвездие Челюсти. По мнению ученого, авторы фресок не знали, как узнаваемо изобразить эту группу звезд, поэтому заменили его на дерево, поскольку на ассирийском слово «дерево» звучит как «ишу», что близко по звучанию к слову «ису» — «челюсть».

Уортингтон добавил, что таким образом создатели изображения хотели поместить имя царя Саргона на небеса, сделав его бессмертным.

Ранее археологи нашли в Помпеях фрески с изображениями героев Троянской войны и «Илиады» Гомера.

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