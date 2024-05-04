В Минобороны рассказали об успехах группировки «Восток» за неделю

Министерство обороны России сообщило, что силы группировки «Восток» за неделю нанесли поражение войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Червоного, Гуляй Поля, Угледара, Урожайного и Старомайорского.

Отмечается, что ВСУ за неделю потеряли в зоне ответственности группировки «Восток» до 745 человек.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республики (ДНР). Российские военные также нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово ДНР.

Кроме того, там рассказали, что армия России за неделю нанесла 25 групповых ударов по военным и энергетическим объектам Украины, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса страны и местам хранения ракет. По данным министерства обороны, с 28 апреля по 4 мая ВС РФ поразили украинские энергообъекты, военные заводы, склады с вооружением и боеприпасами, цеха производства катеров и беспилотников.

Ранее в зону спецоперации был направлен акустический детектор дронов «Малик».